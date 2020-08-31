多细的腰才能塞进去？BLACKPINK ROSÉ竟然把抹胸上衣当短裙穿

#BLACKPINK #ROSÉ 这腰真的太厉害！ #小编知道这品牌都是因为BLACKPINK
今年BM（Brandy Melvile）风真的超火，标志性的贴身短上衣搭配紧身裙，成为了大家争相模仿的对象。
而BLACKPINK全员可以说是BM风的「终结者」，她们的私服里经常能看到短款上衣、格子裙、吊带、短T等搭配，风格可甜、可清新、可酷，还略带少女的性感。 这次BLACKPINK回归照就是这种风格，而成员ROSÉ更是引爆众人的关注，就是因为她所穿的一条裙子。
最新公开的ROSÉ个人照中，她穿著性感胸衣搭配了一件格子衬衣，纽扣全解，事业线和小蛮腰、腹肌若隐若现。 下半身则是一条褶皱设计的格纹紧身半裙。 这套穿搭完美展现了ROSÉ的纤瘦身形，俏皮十足的格纹则烘托出了了少女性感。
不过有眼尖的网友发现ROSÉ的这条半裙其实是一件抹胸上衣！！设计师剪掉了袖子部份，将其变成了一条紧身半裙。
得知真相的网友们真的要疯掉了，纷纷表示：「这身材得有多薄才能穿进去」、「神来一笔，造型师太有才了」、「羡慕ROSÉ的身材」、「瘦但有线条，这身材太棒了」等。
「图：BLACKPINK，NATE PHOTOS」
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