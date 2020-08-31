BTS防彈少年團JIMIN是天才愛豆吧！穿不同衣服唱同一首歌時，細節全變了～

愛豆演繹自己歌曲的時候，會因為服裝不同而改變表情、氣質、氛圍嗎? 能做到的應該就是天才愛豆吧。
防彈少年團成員JIMIN在新曲《Dynamite》中明明演繹的是同一首歌曲，MV版和B-SIDE版本中卻因為服裝不一樣，整個人的氣質發生了180度的大轉變，讓ARMY們驚訝「這根本不是同一個人，而是哥哥和弟弟吧」。
穿上馬卡龍色系襯衣、休閒短褲，梳著齊劉海JIMIN是活潑生動又帶著清涼感的大男孩，動作是俐落乾淨的。 當他穿上了夾克、闊腿褲等帶著復古味道的服裝，梳著背頭，留下一撮劉海時，整個人變得悶騷起來，油而不膩，手勢都跟著變成了蘭花指，自帶陰柔美~
이 부분 뮤비랑 비사이드랑 컨셉 개 다른데 둘 다 ㅈㄴ 완벽하게 소화해낸거 개발려 왼쪽은 롤러장 휩쓸던 OPPA고 오른쪽은 상큼팝핑캔디냥임 pic.twitter.com/L0R4oB7lE5<;/a>— ᴄᴏʟᴅ (@cold2127) August 24, 2020
對比不要太明顯了~
JIMIN自己也說有一項特技就是下意識的會根據成員們的心情、服裝、舞台設置等改變自己的舞姿~這就是天生的愛豆吧！！
「圖：twitter、BIGHIT」
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