BTS防彈少年團《Dynamite》MV有不同解釋？WHO職員：柾國在教大家正確洗手方法
KPOP 2020年8月27日 星期四08:45 Rui
不愧是世界豆，BTS防彈少年團新曲《Dynamite》MV才公開沒幾天點擊率已經破2億，而MV B-side版本也引爆全球關注。
B-side MV抓拍的是MV的其他角度，更凸顯出成員們的自由奔放面貌。早前JIMIN、V和柾國就因為舞姿「模仿」了《無限挑戰》中盧洪哲經典的「是個男人」舞蹈而掀起全網熱議。更厲害的是這則MV還被與COVID-19疫情有關的人士看到，在他們的眼中又有了完全不同的解釋。
有一名世界衛組織（WHO）的職員是ARMY，他指出MV中柾國的搓手動作堪稱洗手規範動作，「這是在告訴大家要好好洗手，JIMIN的intro部份先給大家一個HINT，之後柾國要教大家洗手的方法。」
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最後再來看一下柾國到底是如何洗手的~~
「圖：YouTube」
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留言/評論
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看3人的動作就知道是模仿，只是外國人不知道而誤解了。 😅
23分前
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現在還有人相信WHO嗎
怕你們忘了～當初叫我們不用帶的口罩的是WHO喔
23分前
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世界衛生組織為何不自己花錢拍宣導短片?利用現成他國拍好的音樂mv,就說是在教你洗手?很懶得國際組織
36分前
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每次只知道拿防彈來刷存在的某組織⋯真的讓人覺得很傻眼+反感😑
18分前