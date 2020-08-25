權珉娥透過新畫報分享近況 「最近過得很好，會繼續和粉絲交流」
畫報 2020年8月25日 星期二12:41 施乃琪
經歷一連串痛苦的風波後，終於久違地看見權珉娥陽光開朗的面貌。在最新公開的訪談中，她除了分享近況、未來計畫外，也談及 AOA 對自己的意義！
時尚雜誌《Woman Sense》今天（25 日）公開了和權珉娥一起拍攝的畫報，而珉娥也透過一起進行的訪談分享了眾人關心的近況。
「我最近在接受心理治療，身體狀況也正在恢復。」珉娥透露：「我努力地去跟更多人見面，獨處的時候則忙著享受休閒嗜好。最近我對做化妝品有了興趣，有空時也會畫畫圖。」
除了自己的生活外，珉娥也淡淡地談及過去所屬的團體 AOA：「那是我人生中的一大轉捩點，也是給了我出道機會的團體。我當時穿著漂亮衣服、化著漂亮的妝，彷彿做夢般地活在『我變成藝人了』的飄飄然心情裡，度過了難忘的 8 年。」
談起未來的方向，珉娥說：「粉絲最常跟我說『妳就儘管做自己想做的事吧！』聽到這句話我就會開心起來。過去 10 年經歷了很多事，也曾經崩潰過，但現在我正在努力恢復。」她說：「我想變回過去有著『鋼鐵精神』的權珉娥。」
權珉娥透露未來會透過聊天室、個人 YouTube 頻道和粉絲自由自在地分享想法與近況，並說：「我會好好活下去，希望大家不要擔心，並繼續關注我！」
（照片或影片來源：Woman Sense）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論