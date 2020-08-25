《機密同盟》籌拍第二部，炫彬&柳海真有望再度合作！ fromis_9 即將回歸！預定 9 月中發行新專輯 本週韓劇《我們，愛過嗎》《模範刑警》完結《Alice》《Missing：他們存在過》首播 ITZY 新專輯銷量創新高 首週賣出逾 14 萬張！ 《喜歡布拉姆斯嗎》朴恩斌、金旻載、朴智賢、金聖喆等人出演《Running Man》預告公開 KARD 回歸在即 最新預告片引爆期待！ 權珉娥透過新畫報分享近況 「最近過得很好，會繼續和粉絲交流」 AB6IX 將在線上開唱 明日開放預購門票！ 這週還是有得追！李準基、文彩元主演《惡之花》按原定計劃播出第9、10集，但...下週只會播出1集！ Stray Kids 火速回歸！改版專輯〈IN生〉展現更強烈的魅力 人氣女團 OH MY GIRL 最強領舞 YooA 確定在9月 Solo 出輯！ NU'EST黃旼炫要化身校園DJ跟L.O.Λ.E見面啦！ 時隔5年要回歸電視劇了？韓孝周有望出演漫改劇《Moving》，是《夫妻的世界》導演的新作！ 因疫情入伍前活動取消！朴寶劍將於月底不公開行程低調從軍：呼籲粉絲不要前往送行～ BTS防彈少年團分享最愛冰淇淋，J-Hope選「薄荷巧克力」被Jin吐槽：「真是最差的口味！」 EXO燦烈健身前VS健身後：變化巨大！穿衣顯瘦脫衣有肉♥ 《私生活》徐玄＆高庚杓之間的氣流太曖昧了！連秀英都知道的「板橋新婚夫婦」梗XD BTS防彈少年團原型電視劇《藍色天空》選角結束了！傳徐志焄主演，他適合演誰？ EXO伯賢在線勸大家規範戴口罩：「不要再只是掛在下巴上啦！」

經歷一連串痛苦的風波後，終於久違地看見權珉娥陽光開朗的面貌。在最新公開的訪談中，她除了分享近況、未來計畫外，也談及 AOA 對自己的意義！

時尚雜誌《Woman Sense》今天（25 日）公開了和權珉娥一起拍攝的畫報，而珉娥也透過一起進行的訪談分享了眾人關心的近況。

「我最近在接受心理治療，身體狀況也正在恢復。」珉娥透露：「我努力地去跟更多人見面，獨處的時候則忙著享受休閒嗜好。最近我對做化妝品有了興趣，有空時也會畫畫圖。」

除了自己的生活外，珉娥也淡淡地談及過去所屬的團體 AOA：「那是我人生中的一大轉捩點，也是給了我出道機會的團體。我當時穿著漂亮衣服、化著漂亮的妝，彷彿做夢般地活在『我變成藝人了』的飄飄然心情裡，度過了難忘的 8 年。」

談起未來的方向，珉娥說：「粉絲最常跟我說『妳就儘管做自己想做的事吧！』聽到這句話我就會開心起來。過去 10 年經歷了很多事，也曾經崩潰過，但現在我正在努力恢復。」她說：「我想變回過去有著『鋼鐵精神』的權珉娥。」

權珉娥透露未來會透過聊天室、個人 YouTube 頻道和粉絲自由自在地分享想法與近況，並說：「我會好好活下去，希望大家不要擔心，並繼續關注我！」



（照片或影片來源：Woman Sense）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞