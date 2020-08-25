权珉娥透过新画报分享近况　「最近过得很好，会继续和粉丝交流」

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经历一连串痛苦的风波后，终於久违地看见权珉娥阳光开朗的面貌。在最新公开的访谈中，她除了分享近况、未来计画外，也谈及 AOA 对自己的意义！

时尚杂志《Woman Sense》今天（25 日）公开了和权珉娥一起拍摄的画报，而珉娥也透过一起进行的访谈分享了众人关心的近况。

「我最近在接受心理治疗，身体状况也正在恢复。」珉娥透露：「我努力地去跟更多人见面，独处的时候则忙著享受休闲嗜好。最近我对做化妆品有了兴趣，有空时也会画画图。」

除了自己的生活外，珉娥也淡淡地谈及过去所属的团体 AOA：「那是我人生中的一大转捩点，也是给了我出道机会的团体。我当时穿著漂亮衣服、化著漂亮的妆，彷佛做梦般地活在『我变成艺人了』的飘飘然心情里，度过了难忘的 8 年。」

谈起未来的方向，珉娥说：「粉丝最常跟我说『你就尽管做自己想做的事吧！』听到这句话我就会开心起来。过去 10 年经历了很多事，也曾经崩溃过，但现在我正在努力恢复。」她说：「我想变回过去有著『钢铁精神』的权珉娥。」

权珉娥透露未来会透过聊天室、个人 YouTube 频道和粉丝自由自在地分享想法与近况，并说：「我会好好活下去，希望大家不要担心，并继续关注我！」



（照片或影片来源：Woman Sense）

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