新劇《私生活》徐玄&高庚杓「高富帥美CP」確定出演人氣綜藝《認識的哥哥》！
綜藝 2020年8月26日 星期三14:45 MiJimin
兩位都是私底下擁有反轉魅力的藝人，好期待啊～！！！（這一期轉學生顏值好高好登對XD）
今天下午最新消息，即將攜手主演 JTBC 新劇《私生活》的徐玄和高庚杓，這一回將一起轉學到《認識的哥哥》，也很期待兩人的綜藝魅力。
兩人將參與27日的節目錄製，也是為了宣傳合作的新劇《私生活》，其中，徐玄已經是第三次出演《認識的哥哥》，每一次出現都帶給哥哥們驚喜的綜藝感，而高庚杓則是第一次出演，兩人的默契和綜藝感究竟會如何發揮，與哥哥們見面後又會迸出什麼樣的全新火花？也令人相當期待！
兩人出演的這一期節目將會在9月份播出，另外，《私生活》預計在9月16日21:30首播，講述「生活型詐欺師」不經意介入國家機密，為了能生存下去而施展所有詐欺技巧，和大企業展開詐欺對決的故事。其中也能看到韓國人在時代變遷之下，為生存而不得不從事詐欺業的家庭生活，反應了相當寫實的現況。
（圖：官方劇照／IG）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論