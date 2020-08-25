《私生活》徐玄＆高庚杓之間的氣流太曖昧了！連秀英都知道的「板橋新婚夫婦」梗XD

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高庚杓和徐玄因為「化學反應」太甜蜜談默契，被網民們聯想成了新婚夫婦。

高庚杓和徐玄最近攜手主演了電視劇《私生活》，電視劇還未開播，這對新螢幕CP已經上了多次熱搜，還引爆火熱討論，就因為CP感太強了，甚至被網友們稱為「板橋夫婦」（板橋區是富人區），就連同隊少女時代的姐姐秀英都知道這個「板橋梗」。



前一段時間金俊翰為正在拍戲的徐玄送來了應援咖啡車，徐玄在個人IG上曬出認證照，並向金俊翰表示感謝，沒想到卻引來了秀英歐尼的留言，她留下一句：「是板橋嗎? 」徐玄回應：「對對，因為姐姐們我才知道的板橋的那個家。 」



為什麼說高庚杓和徐玄是「板橋夫婦」呢? 作為韓國的新都市，板橋發展迅速，高樓大廈林立，被稱為「韓國矽谷」，主要發展的就是科技產業，是一個特別繁榮的地區。 而高庚杓和徐玄氣質高貴，加上超強的化學反應，網友們腦補出了一出高富帥和白富美聯姻的故事，稱他們像極了新婚的板橋夫婦。 有網友就表示：「板橋常見的精英夫婦感覺，會在現代百貨店樓下的餐廳吃完飯，然後上樓逛街」、「父母是大公司的高層員工或者教授，住在西板橋，替孩子們買了東板橋的婚房」、「我之前在板橋打工，真的會看到他們這種高收入精英夫婦，氣質和高庚杓、 徐玄超級像」、「一個是板橋的IT精英，一個是在光化門區域工作的公務員」、「他們的化學反應絕了」，「這兩位一個西裝革履，一個氣質溫婉，真就像霸道總裁和富家千金！」等。





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說起板橋，可能更多的劇迷們因為《請回答1988》知道這個地方，德善一家最終搬去的地方就是板橋。 不得不說德善他們家真的是眼光獨到，原本的邊緣地區因為後來聚集了一大批科技公司而地價飆升，現在可以說是寸土寸金了。

「圖：《請回答1988》、徐玄IG、《marie claire》」

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