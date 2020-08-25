BTS防彈少年團原型電視劇《藍色天空》選角結束了！傳徐志焄主演，他適合演誰？

以BTS防彈少年團為原型，從他們學生時期一直到出道時面貌的電視劇《藍色天空》在ARMY間引爆火熱反響。
電視劇大框架雖然是防彈少年團，但具體內容會有所改變，並且7名主演將全部選擇新人演員，角色的名字也不會是成員們的本名。 據電視劇製片商透露已經進結束了選角工作，但是主演陣容、製作組的構成、拍攝、編排等細節全都捂得嚴嚴實實，只知道9月開拍，明年開播，出自之外沒有透露一絲風聲，更叫粉絲好奇。 不過，最近的韓國收到COVID-19疫情餘波的影響，很難儘快投入拍攝。
因不是防彈少年團本人來拍攝，最讓ARMY們好奇的就是導演會挑選怎麼樣的人來飾演這七位少年。 唯一傳出的消息就是演員徐志焄要擔任主演，具體出演哪位成員還無從得知。徐志焄也是科班出身，主演過電視劇《雞龍山仙女傳》、《花黨》等劇，演技可圈可點。 不過徐志焄方面回應，暫時還無法確認。
最後，小編覺得被選上的新人演員一定要有一顆強大的心，畢竟飾演的原型有強大的粉絲基礎，且勢必會被拿來和原型比較，對他們來說絕對稱得上是一項大挑戰。
「圖：BIGHIT、NATE PHOTOS」
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