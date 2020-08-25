《私生活》徐玄＆高庚杓之间的气流太暧昧了！连秀英都知道的「板桥新婚夫妇」梗XD

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高庚杓和徐玄因为「化学反应」太甜蜜谈默契，被网民们联想成了新婚夫妇。

高庚杓和徐玄最近携手主演了电视剧《私生活》，电视剧还未开播，这对新萤幕CP已经上了多次热搜，还引爆火热讨论，就因为CP感太强了，甚至被网友们称为「板桥夫妇」（板桥区是富人区），就连同队少女时代的姐姐秀英都知道这个「板桥梗」。



前一段时间金俊翰为正在拍戏的徐玄送来了应援咖啡车，徐玄在个人IG上晒出认证照，并向金俊翰表示感谢，没想到却引来了秀英欧尼的留言，她留下一句：「是板桥吗? 」徐玄回应：「对对，因为姐姐们我才知道的板桥的那个家。 」



为什么说高庚杓和徐玄是「板桥夫妇」呢? 作为韩国的新都市，板桥发展迅速，高楼大厦林立，被称为「韩国矽谷」，主要发展的就是科技产业，是一个特别繁荣的地区。 而高庚杓和徐玄气质高贵，加上超强的化学反应，网友们脑补出了一出高富帅和白富美联姻的故事，称他们像极了新婚的板桥夫妇。 有网友就表示：「板桥常见的精英夫妇感觉，会在现代百货店楼下的餐厅吃完饭，然后上楼逛街」、「父母是大公司的高层员工或者教授，住在西板桥，替孩子们买了东板桥的婚房」、「我之前在板桥打工，真的会看到他们这种高收入精英夫妇，气质和高庚杓、 徐玄超级像」、「一个是板桥的IT精英，一个是在光化门区域工作的公务员」、「他们的化学反应绝了」，「这两位一个西装革履，一个气质温婉，真就像霸道总裁和富家千金！」等。





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说起板桥，可能更多的剧迷们因为《请回答1988》知道这个地方，德善一家最终搬去的地方就是板桥。 不得不说德善他们家真的是眼光独到，原本的边缘地区因为后来聚集了一大批科技公司而地价飙升，现在可以说是寸土寸金了。

「图：《请回答1988》、徐玄IG、《marie claire》」

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