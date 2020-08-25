EXO燦烈健身前VS健身後：變化巨大！穿衣顯瘦脫衣有肉♥
明星 2020年8月25日 星期二08:45 Rui
現在的愛豆圈已經不流行瘦弱型憂鬱王子類，迷妹們愛上了讓人超級有安全感，穿衣顯瘦脫衣有肉的肩霸歐巴。
對於EXO成員燦烈來說，健身讓他實現了從少年到男人的質的飛躍！以前的燦烈，因為185cm的高挑個子，加上紙片人身材，讓人覺得雖然很帥，卻缺乏了點男人味，是個乾淨純真的少年。
但自從健身之後，燦烈就開始蛻變了，肉眼可見的壯實起來。 尤其是肩膀和胳膊，肱二頭肌十分健碩，一看就沒少運動，視覺上就給人滿滿安全感。 從翩翩少年變成了魅力可靠的真男人。
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燦烈表示自己經常泡在健身房裡，先跑步熱身，然後開始深蹲、舉重、俯臥撐，做增肌運動，這才讓自己看起來強壯不少，連安全感都撲面而來來了。
「圖：PANN」
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