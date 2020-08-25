BTS防彈少年團分享最愛冰淇淋，J-Hope選「薄荷巧克力」被Jin吐槽：「真是最差的口味！」

喜歡薄荷巧克力的人真的有那麼少嗎? 不要讓 #J-Hope 那麼孤獨啊XD #防彈少年團 #Jin
防彈少年團不久前接下冰淇淋品牌Baskin Robbins的代言，近日品牌方通過YouTube公開了各成員的採訪影片，分享自己最愛的冰淇淋口味組合，其中J-Hope的選擇讓Jin表示十分不理解XD。
首先是Jin：「我有固定menu，喜歡的是芝麻核果年糕（ZZON TTEOK）、魔法師的萬聖節、Shooting Star。 」V說：「我有V套餐：Almond Bon Bon、媽媽是外星人、Cookies 'n Cream、Gone with the Win。 」
最後是J-Hope：「我喜歡薄荷巧克力、綠茶、媽媽是外星人。 」剛說完「薄荷巧克力」幾個字，Jin就馬上表示：「我先走了。 」這是有多討厭薄荷巧克力啦XD
J-Hope接著說：「我真的好喜歡薄荷巧克力，點外賣的時候不知道要選什麼口味，就會點2球薄荷巧克力加1球綠茶。 」Jin忍不住吐槽：「這真是最差的口味！」
網友的反應也呈現兩極分化，有人表示「J-Hope很懂吃」，也有人含淚道：「這次我無法站J-Hope這邊了！」
（圖源：YouTube@배스킨라빈스）
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