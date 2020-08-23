JYP看不下去了！朴軫永親自拍影片教學cover dance：「你們不要總是跳錯啦！」
明星 2020年8月23日 星期日09:00 Sani
不愧是JYP，不管做什麼事情都超級認真！XD #朴軫永
近日朴軫永發行新歌《When We Disco》之後，因為舞蹈實在有趣又魔性，很多網友拍了cover dance影片PO到網上，朴軫永似乎也看到了不少，但他隨後就PO了一個影片表達意見，讓人笑翻XD
原來朴軫永覺得很多人跳得不夠標準，特地拍了教學影片來進行指正：「對於《When We Disco》的舞蹈有幾點想跟大家說。 我看了大家上傳的影片，發現總是在相似的部份出錯或者差一點感覺。 所以從現在開始，我挑選了最容易出問題的動作，為大家進行ONE POINT LESSON。 」
所以，是說連粉絲作為娛樂的cover dance也要認真對待就是了XD很多網友看過影片后對朴軫永的態度稱讚不已：「公司代表都這樣努力，所屬藝人更沒可能不努力了吧kk」、「沒有人比朴軫永的教學更清楚了」、「他的完美主義連cover dance都不放過......」
（圖源：YouTube、FB@J.Y.Park）
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