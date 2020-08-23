Wuli Wannable～ 有追看Wanna One解散後成員們的主演韓劇嗎？

剛過去的八月初是Wanna One出道三週年紀念日，即使解散了一年多，成員們的友情還是沒變啊！不過他們的演藝路線就有新變化，繼去年朴志訓跟邕聖祐都拍劇後，連NU’EST的黃旼炫也首次拍劇啦～
Wanna One解散後第一位拍劇的成員是邕聖祐，他跟金香起主演了《18歲的瞬間》（可以按此到黃Viu煲劇平台重溫）。邕聖祐在劇中飾演獨來獨往的轉校生崔準宇，經常受到金香起照顧，兩個人慢慢產生感情。雖然學生時代的初戀要低調行事，但邕聖祐這個笑容真的太甜了！（私心提示，邕聖祐還有唱OST喔～
邕聖祐跟金香起「分手」後，就跟辛睿恩談戀愛了！他們主演的新劇《境遇之數》即將在下個月11日首播，以朋友變為戀人的可能性為主題，辛睿恩單戀邕聖祐10年，但對方到現在才變得在意她，從而成為戀人。雖然主要是成年後的劇情，但應該會有學生時代的場景吧，大家又可以期待邕同學啦XD 而邕同學在預告中一直叫女主角的名字，有誰想當他的景雨妍嗎？
Wanna One中第二位拍劇的就是童星出身的朴志訓，他在解散後接拍了《花黨：朝鮮婚姻工作所》（按此可到黃Viu煲劇平台重溫）。在劇中他是朝鮮最強媒人「花黨」的其中一員，應該是史上最可愛的媒人吧ㅋㅋㅋ 劇情是以「花黨」把孔升妍改造為淑女為主，不過中間會穿插好笑的場面，例如選媒婆大會竟然有古裝版《Pick me》！志訓啊，找到你的pick嗎？
黃旼炫才剛成為「鳳南高中」的黃學長，現在就畢業成為電視台部長高恩澤了XD 他在新劇《Live On》(暫定9月首播)中是個完美主義的人，拍檔鄭多彬則是為了找尋揭露自己過去的人而進入電視台的明星，所以兩人就成為了死對頭。不知道看起來文靜的黃旼炫在這部愛情喜劇會有甚麼表現呢～ （也等著黃旼炫唱OST啊！！
Wannable覺得之前邕聖祐跟朴志訓的演技如何呢？接下來要好好期待邕聖祐的新劇和黃旼炫的第一次啦，到時候香港觀眾可到黃VIu煲劇平台追看《境遇之數》和《Live On》喔！
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