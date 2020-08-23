JYP看不下去了！朴轸永亲自拍影片教学cover dance：「你们不要总是跳错啦！」
明星 2020年8月23日 星期日09:00 Sani
不愧是JYP，不管做什么事情都超级认真！XD #朴轸永
近日朴轸永发行新歌《When We Disco》之后，因为舞蹈实在有趣又魔性，很多网友拍了cover dance影片PO到网上，朴轸永似乎也看到了不少，但他随后就PO了一个影片表达意见，让人笑翻XD
原来朴轸永觉得很多人跳得不够标准，特地拍了教学影片来进行指正：「对於《When We Disco》的舞蹈有几点想跟大家说。 我看了大家上传的影片，发现总是在相似的部份出错或者差一点感觉。 所以从现在开始，我挑选了最容易出问题的动作，为大家进行ONE POINT LESSON。 」
所以，是说连粉丝作为娱乐的cover dance也要认真对待就是了XD很多网友看过影片后对朴轸永的态度称赞不已：「公司代表都这样努力，所属艺人更没可能不努力了吧kk」、「没有人比朴轸永的教学更清楚了」、「他的完美主义连cover dance都不放过......」
（图源：YouTube、FB@J.Y.Park）
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