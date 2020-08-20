前所未見的 LOVELYZ！新專輯概念照大展反差魅力
KPOP 2020年8月20日 星期四12:16 施乃琪
睽違近一年半才回歸的 LOVELYZ，先前便預告這次將呈現新面貌；隨著概念照曝光，她們果然展現了難得一見的帥氣模樣！
Woolim Entertainment 連續兩天釋出 LOVELYZ 第七張迷你專輯〈Unforgettable〉的概念照，所有成員徹底跳脫過去甜美夢幻的形象，不僅染了視覺效果強烈的髮色，也罕見地以全黑造型亮相。
今天 LOVELYZ 公開的了第二版概念照，雖然有著相對柔和的氛圍，但妝容和表情依然散發著力道十足的訊息，讓人更期待看見 LOVELYZ 的新面貌。
LOVELYZ 將於 9 月 1 日帶著〈Unforgettable〉回歸，在這之前的每一天她們都會釋出新預告，所以 Lovelinus 別忘了天天鎖定！
（照片或影片來源：Woollim Entertainment）
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