《他就是那家伙》配角演员确诊新冠肺炎！制作组：「接触过的人员进行自我隔离，拍摄全面中断」
韩剧 2020年8月19日 星期三14:33 Yuan
今日（19日），有媒体报导：「《他就是那家伙》配角演员徐成钟（音，서성종）被确诊感染新冠肺炎（COVID-19），因此，拍摄现场进入了紧急状态。」
随后，制作团队方面表示：「被确诊为新冠肺炎的演员在14日结束拍摄，16日出现疑似症状，18日进行了检查，今日得到了确诊。14日在同一空间工作过的PD、演员们、工作人员们等相关人员都在自我隔离，并接受相关检查。」
「正在对确诊者的移动路线和接触者进行调查，该演员只参与过一次拍摄，黄正音、尹贤旻、徐志焄、崔明吉、赵宇丽等主要演员当时并没有在现场，14日在其他组进行拍摄。现在制作组和制作团队相关人士都在密切关注情况，关於以后的播出和拍摄日程，目前还没有决定。」
而《他就是那家伙》由黄正音、尹贤旻、徐志焄、崔明吉、赵宇丽主演，讲述年轻族群里流行的「不婚」潮流、全新定义的结婚和家庭的概念以及永恒的主题「爱」的真谛的浪漫爱情喜剧。目前已经播至14集，剩下2集就结局啊ㅠㅠㅠㅠㅠ
（图：KBS）
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