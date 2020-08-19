Wendy時隔8個月回來了！Red Velvet五人完整體翻唱BoA名曲《Milky Way》
KPOP 2020年8月19日 星期三12:42 Sani
好開心再次見到健康的 #Wendy 和 #Red Velvet 合體呀！
SM STATION將在8月21日通過各音樂平台發行Red Velvet翻唱的《Milky Way》，這也是BoA出道20周年紀念專案《Our Beloved BoA》的第四首歌。
《Milky Way》是BoA在2003年發行的正規三輯裡的歌曲，展現出BoA特有的能量感嗓音，作為「BoA牌」Summer song大受喜愛。 這次翻唱由原曲作者KENZIE親自擔任編曲，以Jazz pop的形式重新詮釋，讓人倍加期待。
值得一提的是，因為受傷而經歷了8個月休息期的Wendy也將在這次重啟活動了！Red Velvet五位成員帶來的阿卡貝拉和jazz融合在一起，一定非常好聽~。
此外，SM STATION在BoA出道20周年之際推出了紀念企劃《Our Beloved BoA》，邀請當紅歌手重新演唱BoA的經典名曲，例如EXO伯賢翻 唱《Garden In The Air》、臉紅的思春期翻唱《Atlantis Princess》、Gallant翻唱《Only One》等等，每一次都讓人驚喜！
（圖源：SM）
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