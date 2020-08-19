Wendy时隔8个月回来了！Red Velvet五人完整体翻唱BoA名曲《Milky Way》
KPOP 2020年8月19日 星期三12:42 Sani
好开心再次见到健康的 #Wendy 和 #Red Velvet 合体呀！
SM STATION将在8月21日通过各音乐平台发行Red Velvet翻唱的《Milky Way》，这也是BoA出道20周年纪念专案《Our Beloved BoA》的第四首歌。
《Milky Way》是BoA在2003年发行的正规三辑里的歌曲，展现出BoA特有的能量感嗓音，作为「BoA牌」Summer song大受喜爱。 这次翻唱由原曲作者KENZIE亲自担任编曲，以Jazz pop的形式重新诠释，让人倍加期待。
值得一提的是，因为受伤而经历了8个月休息期的Wendy也将在这次重启活动了！Red Velvet五位成员带来的阿卡贝拉和jazz融合在一起，一定非常好听~。
此外，SM STATION在BoA出道20周年之际推出了纪念企划《Our Beloved BoA》，邀请当红歌手重新演唱BoA的经典名曲，例如EXO伯贤翻 唱《Garden In The Air》、脸红的思春期翻唱《Atlantis Princess》、Gallant翻唱《Only One》等等，每一次都让人惊喜！
（图源：SM）
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