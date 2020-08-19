[有片]《惡之花》五六集花絮：秒入戲的李準基與反派演員針鋒相對：「差點又嚇到人家了啦！」
韓劇 2020年8月19日 星期三12:36 Erin
[雷]劇情來到第6集的《惡之花》，包含大量李準基與反派演員對戲的場面，而其實飾演他的妻子的文彩元在本集更是陷入天人交戰，面對不想接受的這個事實，她只好努力再找出更多真相，不能被愛情蒙蔽。
第5集中最驚險的部分，就是白熙成（李準基飾）被計程車司機綁架到水池的部分，李準基手腳被綁住只能任由水不停放滿，淹過他的頭部，他也與反派角色相互對決而且還被捅了一刀，李準基拍攝這部分時也游刃有餘，笑說自己像是在泡溫泉一樣。
第6集李準基獲救後場景來到醫院，劇中的女兒也來看他，花絮中可看到李準基與小童星的可愛互動，不過小童星可比看起來更重，有一個鏡頭李準基要坐在病床上一把抱起女兒，但這並沒有想像中輕鬆，文彩元也挑戰將女兒抱下床，一樣感覺滿吃力的！
沒想到這一次連演技派的演員們都頻頻NG，為什麼壞人的名字要叫做「朴慶春」這麼難記又難念！飾演白熙成父母的兩位資深演員都頻頻吃螺絲〜
最後李準基為了擔心身分走漏，穿上白袍戴上口罩扮成醫師，工作人員說這扮相還真像醫師，讓李準基開心地頻頻送愛心，而與躺在床上的反派角色對戲時，因為對方突然因劇情需要而激動地讓病床搖晃起來，也讓李準基無防備嚇了一跳，相當有趣。下一個鏡頭李準基還開玩笑地說：「差點又要被嚇到了啦！」
《惡之花》劇情越來越精彩，真兇看來另有其人，一看白熙成雖然來到病床看來要殺人滅口，最後卻沒有真正下手，表示他從來就不是殺人犯，加上對姊姊說的話，反而姊姊都海秀的嫌疑比他更大！一起死守本周的播出！
照片：《惡之花》花絮截圖
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