這個太讓人期待啦！姜河那友情出演電影《Dream》與朴敘俊、IU再相會，已經完成了拍攝！
電影 2020年8月19日 星期三12:44 Yuan
《雞不可失》李炳憲導演新作《Dream》由朴敘俊、IU、李玹雨等人主演。
講述面臨球員生涯最大危機的足球選手「尹洪大」（朴敘俊 飾）和生平第一次踢球的特別國家隊隊員挑戰世界盃的愉快故事；IU飾演拍攝足球隊紀錄片，夢想成為電視台PD的「李素敏」，今年5月開始投入拍攝。
今日（19日），有媒體報導：「姜河那最近結束了《Dream》拍攝，友情出演了電影。」而姜河那的所屬社方面也表示：「這次的友情出演是和李炳憲導演、朴敘俊、IU的交情促成的。」
姜河那曾出演過李炳憲導演作品《二十》，和朴敘俊合作過電影《青年警察》（又譯：《菜鳥警校生》），也和IU合作過《月之戀人－步步驚心：麗》。拍攝現場感覺就會很歡樂，三人的相遇也讓人期待！另外，電影《Dream》預計在2021年上映。
（圖：電影《Dream》、TVDaily、電影《青年警察》、SBS、《cosmopolitan》）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論