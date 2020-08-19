[有片]《恶之花》五六集花絮：秒入戏的李准基与反派演员针锋相对：「差点又吓到人家了啦！」
韩剧 2020年8月19日 星期三12:36 Erin
[雷]剧情来到第6集的《恶之花》，包含大量李准基与反派演员对戏的场面，而其实饰演他的妻子的文彩元在本集更是陷入天人交战，面对不想接受的这个事实，她只好努力再找出更多真相，不能被爱情蒙蔽。
第5集中最惊险的部分，就是白熙成（李准基饰）被计程车司机绑架到水池的部分，李准基手脚被绑住只能任由水不停放满，淹过他的头部，他也与反派角色相互对决而且还被捅了一刀，李准基拍摄这部分时也游刃有余，笑说自己像是在泡温泉一样。
第6集李准基获救后场景来到医院，剧中的女儿也来看他，花絮中可看到李准基与小童星的可爱互动，不过小童星可比看起来更重，有一个镜头李准基要坐在病床上一把抱起女儿，但这并没有想像中轻松，文彩元也挑战将女儿抱下床，一样感觉满吃力的！
没想到这一次连演技派的演员们都频频NG，为什么坏人的名字要叫做「朴庆春」这么难记又难念！饰演白熙成父母的两位资深演员都频频吃螺丝〜
最后李准基为了担心身分走漏，穿上白袍戴上口罩扮成医师，工作人员说这扮相还真像医师，让李准基开心地频频送爱心，而与躺在床上的反派角色对戏时，因为对方突然因剧情需要而激动地让病床摇晃起来，也让李准基无防备吓了一跳，相当有趣。下一个镜头李准基还开玩笑地说：「差点又要被吓到了啦！」
《恶之花》剧情越来越精彩，真凶看来另有其人，一看白熙成虽然来到病床看来要杀人灭口，最后却没有真正下手，表示他从来就不是杀人犯，加上对姊姊说的话，反而姊姊都海秀的嫌疑比他更大！一起死守本周的播出！
照片：《恶之花》花絮截图
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论