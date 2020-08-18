Krystal 是否將和 SM 續約？合約期限將屆，多家公司表達合作意願

Krystal 是否將和 SM 續約？合約期限將屆，多家公司表達合作意願

明星   2020年8月18日   星期二13:02   施乃琪   3

活躍在在影劇圈、時尚界的 f(x) 成員 Krystal 與合作多年的 SM Entertainment 即將約滿，而她的未來動向也立刻引發關注！

多家韓國媒體在今天（18 日）紛紛發出報導，透露 Krystal 和 SM Entertainment 決定不再續約；在這之前，Krystal 也早已和韓國多間專門管理演員事務的經紀公司接觸過。

不過 SM Entertainment 對此表示：「本公司和 Krsytal 的合約將於 8 月底到期，而我們打算持續和她討論續約事宜。」

Krystal 於 2009 年以 f(x) 成員身分出道，個性鮮明的魅力和實力讓她迅速累積起高人氣，並於 2010 年開始演出《歡樂滿屋2：短腿的反擊》、《繼承者們》、《機智牢房生活》等電視劇和電影，最近主演的《Search》也將在 OCN 開播。

雖然已有好幾間公司向 Krystal 表達合作意願，不過雙方尚未進行到討論具體合約的階段。無論如何，相信 Krsytal 未來一定會有更精彩的表現！


（照片或影片來源：vousmevoyez）

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