Krystal 是否将和 SM 续约？合约期限将届，多家公司表达合作意愿

Krystal 是否将和 SM 续约？合约期限将届，多家公司表达合作意愿

明星   2020年8月18日   星期二13:02   施乃琪   2

活跃在在影剧圈、时尚界的 f(x) 成员 Krystal 与合作多年的 SM Entertainment 即将约满，而她的未来动向也立刻引发关注！

多家韩国媒体在今天（18 日）纷纷发出报导，透露 Krystal 和 SM Entertainment 决定不再续约；在这之前，Krystal 也早已和韩国多间专门管理演员事务的经纪公司接触过。

不过 SM Entertainment 对此表示：「本公司和 Krsytal 的合约将於 8 月底到期，而我们打算持续和她讨论续约事宜。」

Krystal 於 2009 年以 f(x) 成员身分出道，个性鲜明的魅力和实力让她迅速累积起高人气，并於 2010 年开始演出《欢乐满屋2：短腿的反击》、《继承者们》、《机智牢房生活》等电视剧和电影，最近主演的《Search》也将在 OCN 开播。

虽然已有好几间公司向 Krystal 表达合作意愿，不过双方尚未进行到讨论具体合约的阶段。无论如何，相信 Krsytal 未来一定会有更精彩的表现！


（照片或影片来源：vousmevoyez）

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