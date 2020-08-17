《Running Man》全員性別對調！李光洙被笑「臉怎麼這麼長」，宋智孝竟然撞臉EXO世勳？
明星 2020年8月17日 星期一09:35 Rui
《Running Man》最新一期緊跟潮流，玩起了性別轉換APP，公開了眾人變成異性後的長相！
因池錫辰早就在他個人SNS上公開過女裝照，眾人直接喊Pass跳過。 而女版劉在錫照片一曝光，長髮飄逸的模樣讓他直呼自己很有法律界精英人士的氣質。
「女版」金鐘國則大家調侃是很會打高爾夫球的貴婦。
李光洙更得引得全場爆笑，劉在錫則是好奇為何留了長髮的李光洙臉這麼長? 但他本人看了卻笑不出來，說「老實講我真的沒辦法吐槽，因為看到這照片還以為是我媽！」
長髮的HAHA依舊是HAHA~
最讓人驚豔的是「男版」宋智孝，帥到讓劉在錫驚呼「好像世勛」。
梁世燦的性轉照片一出就被全昭旻調侃「基因真的強大」，原來是臉還是長一樣，甚至被說像是製作組中的一位作家。「男版」全昭旻則完全沒有「原版」的她有靈氣。
「圖：《Running Man》」
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留言/評論
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智孝男樣明顯係idol
但世燦就.......基因過於強大😂😂😂😂😂
1小時前
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Yau Hoi Tung 我覺得細分course Offer你動郁
1小時前
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智孝的男版跟她弟弟成文一模一樣啊......
https://www.koreastardaily.com/tc/news/99028
1小時前