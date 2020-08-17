《Running Man》全员性别对调！李光洙被笑「脸怎么这么长」，宋智孝竟然撞脸EXO世勋？
明星 2020年8月17日 星期一09:35 Rui
《Running Man》最新一期紧跟潮流，玩起了性别转换APP，公开了众人变成异性后的长相！
因池锡辰早就在他个人SNS上公开过女装照，众人直接喊Pass跳过。 而女版刘在锡照片一曝光，长发飘逸的模样让他直呼自己很有法律界精英人士的气质。
「女版」金钟国则大家调侃是很会打高尔夫球的贵妇。
李光洙更得引得全场爆笑，刘在锡则是好奇为何留了长发的李光洙脸这么长? 但他本人看了却笑不出来，说「老实讲我真的没办法吐槽，因为看到这照片还以为是我妈！」
长发的HAHA依旧是HAHA~
最让人惊艳的是「男版」宋智孝，帅到让刘在锡惊呼「好像世勋」。
梁世灿的性转照片一出就被全昭旻调侃「基因真的强大」，原来是脸还是长一样，甚至被说像是制作组中的一位作家。「男版」全昭旻则完全没有「原版」的她有灵气。
「图：《Running Man》」
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留言/评论
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智孝男樣明顯係idol
但世燦就.......基因過於強大😂😂😂😂😂
31分前
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Yau Hoi Tung 我覺得細分course Offer你動郁
24分前