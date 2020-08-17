[雷]《恶之花》被李准基冒用身分的他是谁？好久不见雕刻美男金智勋！

[有雷]《恶之花》在上周播出至第六集，原本恩爱的夫妻智媛（文彩元饰）与熙成（李准基饰）的感情似乎开始变化，而呼之欲出的角色，也就是真正的白熙成，目前是一个卧床的植物人，第六集终於正面登场，原来是雕刻美男金智勋。
金智勋从2002年开始演出电视剧，大部分以家庭剧长剧走红，外型相当帅气因此常演出富二代的角色，曾与朴信惠合作演出《邻家花美男》，以及与吴涟序搭档《来了！张宝利》，时常演出深情男二的他，2018年也演出长剧《富家公子》，而本次他也加入了《恶之花》的演出，令人期待。
《恶之花》从第一集开始就说明，李准基真正的名字是都贤秀，而为了销声匿迹他用了其他人的身分而生活著，并结婚生子。李准基目前拥有一对假父母而改名为白熙成，在第三集中也揭开了真正的白熙成另有其人，目前正卧床在家中密室。第六集的一开始也交代了当年他如何与都贤秀相遇，当年顶著一头金发的金智勋，在大雨的夜里开著车，一边讲电话而不慎撞上了从路边跑出来的李准基。
金智勋时常透过IG与粉丝们互动，目前的他正留著一头长发，偶尔把头发扎起来绑著马尾，五官也更加明显帅气，与之前短发富二代的造型相差很多，私下的他也总是打扮休闲随兴。
在《恶之花》首播时金智勋就先跟大家预告：「虽然我会在第三集才登场，不过大家还是要从头开始看喔！」并且时常更新照片提醒大家收看《恶之花》。他也提到去年12月这部戏就已完成选角，他也为此角色做出许多努力，还请大家期待他的演出。
照片：TVDaily、金智勋IG
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