《首尔乡巴佬》李升基爆料想约韩孝周，但得到回答总是暧昧不明！？

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原来这是忠清道Style？

《首尔乡巴佬》最新一集来到忠清道清州市，邀请清州出身的韩孝周与李凡秀担任嘉宾，开场让两人介绍清州人的特色，就引发爆笑！

李凡秀与韩孝周提到忠清道人回应他人都比较迂回，不会太快下定论，例如有人询问：「你想吃这个吗？你想要这个吗？」忠清道人会先回答：「不用，没关系的。」此时要继续追问：「真的？你确定吗？」清忠道人会再回：「没关系，不吃也行。」但是！韩孝周强调要继续问，至少要问三次！



李凡秀补充，要是问的人很快就放弃，听的人也会觉得「你不是真心问我的」，就算是要拒绝对方，也会拐弯抹角回答。李凡秀种种听起来相当合理解释，让有共鸣的韩孝周和两位感到惊奇的首尔乡巴佬李升基和车太铉直拍手大笑。



李升基加码爆料韩孝周就是如此相当难约：「不会一次就说好。」李凡秀还帮韩孝周说话：「不会一次就详细订好，因为太让人有负担了。」李升基马上拿出手机浏览与韩孝周的对话内容告状，内容示意：

（李升基和《明星来解谜》工作人员聚餐，韩孝周说里面刚好有她认识的人）

升基：「那你也来和我们一起吃吧！」

孝周：「好的，一会再联系吧！」

（过了一会）

孝周：「好想吃中华料理」

升基：（中华料理照片）

孝周：「我真的好久没喝酒，有点茫了」

升基：「那我们下次再找时间好好喝一杯」

（再过了一会）

孝周：「你们那个节目怎么样？今天倒是很适合见面」

（看到这里，李升基心想：「她是不是喝醉了？」……最后两人还是见面了）



听完这过程，李凡秀依然站在韩孝周那边：「我非常理解她。是怕打乱你原本的计画，所以希望你先做你正在做的事，一会再订详细的见面行程。」韩孝周点头如捣蒜，直呼：「这是一种照顾（体贴）。」



无法理解的李升基相当无奈：「但让首尔人很生气啊！」韩孝周瞪大眼回：「这让人很生气吗？」两个人斗嘴相当有趣。



后续旅途也因清忠道独有的回应方式，让整集《首尔乡巴佬》充满笑点。

（图：爱奇艺台湾站）

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