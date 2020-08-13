邕聖祐忙拍新戲仍準備粉絲活動 線上派對連辦五天！
明星 2020年8月13日 星期四08:20 施乃琪
邕聖祐即將在本月底度過廿五歲生日，雖然今年沒辦法一起慶生，他仍準備了許多活動來跟粉絲交流！
Fantagio Music 昨晚（12 日）宣布邕聖祐將舉行線上慶生派對《2020 PARTY ONG》，並公開了從 21 日開始的一連串活動行程。
這場為期五天的活動將由特別製作的幕後花絮揭開序幕，接著依序公開做菜影片、開箱影片、親手製作禮物的影片，並於 25 日生日當天舉行 V LIVE 直播和粉絲一起慶生。
Fantagio Music 透露：「邕聖祐會透過《2020 PARTY ONG》，和粉絲共度一段平凡瑣碎
但卻又幸福的日常時光。雖然邕聖祐最近忙著準備電視劇，但他仍開心地為粉絲準備一切，希望這也能為粉絲帶來小小的快樂。」
另一方面，邕聖祐和辛睿恩、金桐俊領銜主演電視劇《境遇之數》，將於 9 月在 JTBC 開播。
（照片或影片來源：Fantagio Music）
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