《請融化我吧》池昌旭演51歲凍齡男神　劇中出現香港巨星？！

當你某天醒來，發現居然20年過去了，你的第一個想法會是什麼呢？
由池昌旭及元珍雅主演的愛情喜劇《請融化我吧》即將在ViuTV播出。故事是講述電視台綜藝部明星製作人—馬東燦（池昌旭 飾）及電視台實驗兼職生—高美蘭（元珍雅 飾）參與1999年電視節目的24小時冷凍人實驗，卻因一場神祕陰謀，他們倆都在20年後的2019年才獲救甦醒。
一覺醒來，他們都須面對隨時間變老了的親友，及重新適應現代的生活，過程笑料百出卻不乏溫情感動！
在開播前先看看以下2大看點：
1)「最帥韓國男演員」之一池昌旭 X 「演技矚目女演員」之一元珍雅
池昌旭在劇中飾演專門製作綜藝實驗節目的精英電視製作人：馬東燦；而元珍雅即飾演電視台的實驗兼職女大生：高美蘭，被馬東燦說服一同親身冒險參與冷凍人實驗。池昌旭憑這角色在「2019 ASIA ARTIST AWARDS」贏得兩項演技獎項，上月更被網民選為「最帥韓國男演員」之一。而元珍雅出演過三部劇集，全部都是擔任女主角，可見演技實力有一定的肯定！
2) 劇中的彩蛋是出現紅遍亞洲的香港巨星？！
豈料實驗出錯，二人被冷凍了20年才醒來。仍停留30出頭的馬東燦赫見弟妹和後輩經已邁入中年，從前純真熱情的未婚妻也變成50來歲的冷漠女人，大受打擊。
而停留20出頭的高美蘭回到家，看到父母即使搬了新家仍為她預留房間，並悉心用她的偶像張國榮的錄音帶及海報報置，令她感動不已。
小編覺得這一幕真的要給劇組的美術指導加薪！當中特地預備大量張國榮經典海報和作品，更有《喝采》韓版錄影帶、《夜半歌聲》韓版海報等，製作相當認真！之後高美蘭發現自己的偶像原來在她昏迷期間自殺，頓時情緒崩潰。相信同樣喜歡哥哥張國榮的觀眾看到這幾個畫面都很有共鳴及感動！
馬東燦、高美蘭歇力適應2019年的生活，並修補與親人的關係。兩人更發現自己白白失去２０年光陰並不是偶然，決心追查實驗出錯的原因，到底背後隱藏甚麼巨大的陰謀？想知道《請融化我吧》當中的故事，記得8月25日起，逢星期一至五晚上8點半留意ViuTV 99台！
圖源：ViuTV
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