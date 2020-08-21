《请融化我吧》池昌旭演51岁冻龄男神　剧中出现香港巨星？！

当你某天醒来，发现居然20年过去了，你的第一个想法会是什么呢？
由池昌旭及元珍雅主演的爱情喜剧《请融化我吧》即将在ViuTV播出。故事是讲述电视台综艺部明星制作人—马东灿（池昌旭 饰）及电视台实验兼职生—高美兰（元珍雅 饰）参与1999年电视节目的24小时冷冻人实验，却因一场神秘阴谋，他们俩都在20年后的2019年才获救苏醒。
一觉醒来，他们都须面对随时间变老了的亲友，及重新适应现代的生活，过程笑料百出却不乏温情感动！
在开播前先看看以下2大看点：
1)「最帅韩国男演员」之一池昌旭 X 「演技瞩目女演员」之一元珍雅
池昌旭在剧中饰演专门制作综艺实验节目的精英电视制作人：马东灿；而元珍雅即饰演电视台的实验兼职女大生：高美兰，被马东灿说服一同亲身冒险参与冷冻人实验。池昌旭凭这角色在「2019 ASIA ARTIST AWARDS」赢得两项演技奖项，上月更被网民选为「最帅韩国男演员」之一。而元珍雅出演过三部剧集，全部都是担任女主角，可见演技实力有一定的肯定！
2) 剧中的彩蛋是出现红遍亚洲的香港巨星？！
岂料实验出错，二人被冷冻了20年才醒来。仍停留30出头的马东灿赫见弟妹和后辈经已迈入中年，从前纯真热情的未婚妻也变成50来岁的冷漠女人，大受打击。
而停留20出头的高美兰回到家，看到父母即使搬了新家仍为她预留房间，并悉心用她的偶像张国荣的录音带及海报报置，令她感动不已。
小编觉得这一幕真的要给剧组的美术指导加薪！当中特地预备大量张国荣经典海报和作品，更有《喝采》韩版录影带、《夜半歌声》韩版海报等，制作相当认真！之后高美兰发现自己的偶像原来在她昏迷期间自杀，顿时情绪崩溃。相信同样喜欢哥哥张国荣的观众看到这几个画面都很有共鸣及感动！
马东灿、高美兰歇力适应2019年的生活，并修补与亲人的关系。两人更发现自己白白失去２０年光阴并不是偶然，决心追查实验出错的原因，到底背后隐藏甚么巨大的阴谋？想知道《请融化我吧》当中的故事，记得8月25日起，逢星期一至五晚上8点半留意ViuTV 99台！
图源：ViuTV
韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究