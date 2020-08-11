和BTS防彈少年團一起學韓文！BIG HIT推出海外韓語教育專案，還可以購買圖書！

更加深入理解 #防彈少年團 和 #韓國文化 的機會來了！
BIG HIT娛樂公司的教育獨立法人BIG HIT Edu與韓國國際交流財團、韓國外國語大學簽訂業務協約，即將展開海外韓文教育振興事業，發揮各自的專業性，不僅符合日益提高的海外韓文教育需求，也幫助大家加深對韓國和韓文的理解。
「Learn! KOREAN with BTS」是BIG HIT Edu製作的韓文教育內容，旨在幫助因為語言障礙無法充分享受K-Pop音樂等內容的外國粉絲更加簡單、有趣地學習韓文，例如聆聽和模仿防彈少年團成員們經常使用的表達方式，自然而然地熟悉基礎韓文表達和韓國文化。
從今年秋季學期開始，韓國國際交流財團將通過「Learn! KOREAN with BTS」在海外知名大學開設KF e-school韓文課程，包括美國Middlebury College、法國巴黎高等師範學院（ENS）和北方高等商業學院（EDHEC）、埃及Ain Shams University、越南河內國家大學下屬外國語大學和升龍大學等。
「Learn! KOREAN with BTS」將在本月24日以圖書套裝方式推出，此前BIG HIT Edu也已經從3月開始每週一次通過Weverse公開同名3分鐘教育影片。
韓國國際交流財團理事長李根（音）表示：「隨著以防彈少年團為首的K-Pop、奉俊昊導演的電影《寄生上流》等韓國文化產品受到全球的認可，對韓文的關注度也急速升高。 」
韓國外國語大學負責開發課程內容並與各個海外大學進行分享，校長金仁喆表示：「很多海外大學對『Learn! KOREAN with BTS』表現出濃厚興趣。 計畫在疫情好轉之後將和國際交流財團一起推進線下課程，合作學校還將繼續增加。 」
此外，BIG HIT Edu和國際交流財團、韓國外大將籌劃「韓文Fellowship」等後續專案，持續推進海外韓文教育振興事業。
（圖源：BIG HIT Edu，韓國國際交流財團，韓國外國語大學）
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