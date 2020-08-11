NeonPunch 宣告解散 三成員組小分隊 XUM 繼續活動！
KPOP 2020年8月11日 星期二12:24 施乃琪
由 Dayeon、Dohee、Baekah、May 和 Iaan 組成的 NeonPunch 才出道兩年多，但是在今天結束後，這組女團就要正式解散了！
NeonPunch 所屬經紀公司 A100 Entertainment 今天（11 日）發出官方公告，表示小分隊 “XUM” 出道日期已近在眼前，經過長久來的思考後，決定在今天宣布 NeonPunch 的解散消息。「很遺憾，讓很多粉絲再也看不到期待已久的 NeonPunch 全員面貌，真的很抱歉。」
NeonPunch 原定於去年 5 月回歸，但因為公司財務狀況惡化、兩位成員中斷活動而不斷延期；結果今年又碰上重擊全球的肺炎疫情，A100 Entertainment 遂判斷難以讓 NeonPunch 繼續維持。
雖然難以再度看到 NeonPunch，不過三位成員 Dayeon、Baekah 和 Iaan 將組成小分隊 XUM 繼續活動，A100 Entertainment 也在公告的最後表示：「一直以來愛護、支持 NeonPunch 的各位粉絲，在此誠摯地向你們道歉。謝謝你們。」
（照片或影片來源：A100 Entertainment）
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