和BTS防弹少年团一起学韩文！BIG HIT推出海外韩语教育专案，还可以购买图书！

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更加深入理解 #防弹少年团 和 #韩国文化 的机会来了！

BIG HIT娱乐公司的教育独立法人BIG HIT Edu与韩国国际交流财团、韩国外国语大学签订业务协约，即将展开海外韩文教育振兴事业，发挥各自的专业性，不仅符合日益提高的海外韩文教育需求，也帮助大家加深对韩国和韩文的理解。



「Learn! KOREAN with BTS」是BIG HIT Edu制作的韩文教育内容，旨在帮助因为语言障碍无法充分享受K-Pop音乐等内容的外国粉丝更加简单、有趣地学习韩文，例如聆听和模仿防弹少年团成员们经常使用的表达方式，自然而然地熟悉基础韩文表达和韩国文化。

从今年秋季学期开始，韩国国际交流财团将通过「Learn! KOREAN with BTS」在海外知名大学开设KF e-school韩文课程，包括美国Middlebury College、法国巴黎高等师范学院（ENS）和北方高等商业学院（EDHEC）、埃及Ain Shams University、越南河内国家大学下属外国语大学和升龙大学等。

「Learn! KOREAN with BTS」将在本月24日以图书套装方式推出，此前BIG HIT Edu也已经从3月开始每周一次通过Weverse公开同名3分钟教育影片。



韩国国际交流财团理事长李根（音）表示：「随著以防弹少年团为首的K-Pop、奉俊昊导演的电影《寄生上流》等韩国文化产品受到全球的认可，对韩文的关注度也急速升高。 」



韩国外国语大学负责开发课程内容并与各个海外大学进行分享，校长金仁喆表示：「很多海外大学对『Learn! KOREAN with BTS』表现出浓厚兴趣。 计画在疫情好转之后将和国际交流财团一起推进线下课程，合作学校还将继续增加。 」



此外，BIG HIT Edu和国际交流财团、韩国外大将筹划「韩文Fellowship」等后续专案，持续推进海外韩文教育振兴事业。



（图源：BIG HIT Edu，韩国国际交流财团，韩国外国语大学）

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