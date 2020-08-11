《Running Man》預告「電影大咖」來報到！郭度沅、金相浩、金大明，警察or犯人？

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（影片）小編特別愛演員們上《Running Man》，因為在電影角色看似大膽展現，其實卻充滿各種魅力甚至很害羞的演員都有，相當有趣啊！這一集節目大家也不能錯過喔。

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》公開了最新一集的預告，本週日邀請到了三位在戲劇界都擁有超強實力演技的演員們，剛完結的韓劇《機智醫生生活》金大明想必大家都非常熟悉，還有大前輩《鋼鐵雨》、《哭聲》的郭度沅，以及超搶鏡的綠葉大哥《李屍朝鮮》金相浩。



▼預告，這一次設定在機場中走私的嫌疑犯們被抓起來，展開調查中有無辜的市民，以及犯人和警察，究竟大家的真實身份會是什麼呢？每一回的審訊時間，面對三位演技超強的演員們，RM成員又會如何出招呢？



最後一幕，是擁有卑鄙與背叛形象的李光洙在為自己辯護，他說：「我沒有罪！都說我不是犯人了！」、「我是警察。」劉在錫秒回應道：「哎～不要再裝了啦！」瞬間逗笑全場。XDDD



本期節目將在週日的下午五點播出。

（圖：런닝맨 - 스브스 공식 채널／愛奇藝）

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