清涼感直接UPUP！韓國人票選夏季必聽BEST5歌曲，抗暑最佳夥伴～

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每一首歌聽完整個人都感到透心涼了呢～你聽過哪幾首呢？

BEST5：LABOUM - 상상 더하기

夏天清爽的元素之一怎麼能少得了校服呢！如此青春洋溢的感覺最能帶出滿滿的活力感，LABOUM的這首歌使用明亮色調的MV搭配上清爽的曲調，最適合夏天聽了～





BEST4：Lovelyz -여름 한 조각

另外絕對不能錯過的就是讓人感到心曠神怡的海邊，這首收錄在Lovelyz第一張數位單曲中的여름 한 조각，成員們在海水蔚藍沙灘上的畫面，還有輕快節奏感的音樂，讓人忍不住想要無限播放呢！





BEST3：OH MY GIRL - Perfect Day

第三名就是最近大勢女團OH MY GIRL，其中迷你四輯中的Perfect Day，是一首在炎熱夏天裡，能夠幫助提升精神、加油打氣的元氣歌曲，抱持著愉快的心情，聽了都會忍不住一起哼唱幾句。





BEST2：f(x) - All Mine

雖然All Mine這支MV不是走一個清涼的風格，不過節奏感明確加上輕快的旋律，是會讓人忍不住激發跳舞的衝動，想要跟著搖擺自己的身體，感到好心情的一首歌。





BEST1：Red Velvet - Blue Lemonade

說到夏天最解暑的歌曲，怎麼能不提到Red Velvet呢！擁有眾多清爽又朗朗上口曲風的音樂，這首Blue Lemonade則是大家覺得最喜歡又能代表夏季的歌曲，完全是實至名歸阿！





(圖：IG@redvelvet.smtown、SM、IG@wm_ohmygirl、woolliment、IG@officiallaboum)

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