2021年最值得期待劇《Vincenzo》！宋仲基帶著玉澤演帥氣闖蕩司法界
韓劇 2020年8月11日 星期二12:07 Rui
2021年上半年最值得期待的tvN《Vincenzo文森佐》日前進行了首次台詞排練，宋仲基、玉澤演和全汝彬等主演悉數到場。
《文森佐》講述了因組織間的派系鬥爭而從義大利逃到韓國的黑手黨參謀愛上了女律師，並以糟糕的方式實現正義的故事。 純潔性100%的壞人，通過與一個女人的愛情，逐漸認識到人性的可貴和正義的理性，用「壞人」的方式，而不是正面攻擊的方式，消除壞人的故事。 有時需要以惡制惡，才能體現正義。 該劇將由《金錢之花》，《成為國王的男人》的導演金錫源執導，《神的考驗》，《金酋長》，《血祭》的編劇朴彩范編劇。 由《Good Doctor》《金科長》朴載范編劇執筆，《錢花》《成為王的男人》導演金希元執導。
宋仲基劇中飾演義大利律師文森佐，韓國名字叫做朴柱亨。 他把火山一樣的熱情藏在內心，把自己武裝成冰山一樣的人，才思敏捷，口齒伶俐，談判能力超級出色，是業內最好的顧問。 文森佐雖然表面上看起來和韓國人一樣，但所有的言行舉止和時尚感知完全是義大利男人的樣子。 他8歲時被領養到義大利，之後回到韓國避難，結識了女律師洪車英，命運般的相遇改變了他。
玉澤演則扮演帥氣又聰明的法律事務所實習生張俊宇，出身自中產階級家庭的他有禮貌、努力又單純，但因為在工作上常常犯錯而陷入麻煩。
全汝彬飾演的律師洪車英是個為了勝訴哪怕是靈魂都會出賣的毒辣女人，當她邂逅有著和她一樣黃皮膚黑眼睛的「義大利」男人文森佐時，她的做事風格和生活都隨之改變。
讓我們一起期待新作吧。
「圖：NATE PHOTES」
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