2021年最值得期待剧《Vincenzo》！宋仲基带著玉泽演帅气闯荡司法界
韩剧 2020年8月11日 星期二12:07 Rui
2021年上半年最值得期待的tvN《Vincenzo文森佐》日前进行了首次台词排练，宋仲基、玉泽演和全汝彬等主演悉数到场。
《文森佐》讲述了因组织间的派系斗争而从义大利逃到韩国的黑手党参谋爱上了女律师，并以糟糕的方式实现正义的故事。 纯洁性100%的坏人，通过与一个女人的爱情，逐渐认识到人性的可贵和正义的理性，用「坏人」的方式，而不是正面攻击的方式，消除坏人的故事。 有时需要以恶制恶，才能体现正义。 该剧将由《金钱之花》，《成为国王的男人》的导演金锡源执导，《神的考验》，《金酋长》，《血祭》的编剧朴彩范编剧。 由《Good Doctor》《金科长》朴载范编剧执笔，《钱花》《成为王的男人》导演金希元执导。
宋仲基剧中饰演义大利律师文森佐，韩国名字叫做朴柱亨。 他把火山一样的热情藏在内心，把自己武装成冰山一样的人，才思敏捷，口齿伶俐，谈判能力超级出色，是业内最好的顾问。 文森佐虽然表面上看起来和韩国人一样，但所有的言行举止和时尚感知完全是义大利男人的样子。 他8岁时被领养到义大利，之后回到韩国避难，结识了女律师洪车英，命运般的相遇改变了他。
玉泽演则扮演帅气又聪明的法律事务所实习生张俊宇，出身自中产阶级家庭的他有礼貌、努力又单纯，但因为在工作上常常犯错而陷入麻烦。
全汝彬饰演的律师洪车英是个为了胜诉哪怕是灵魂都会出卖的毒辣女人，当她邂逅有著和她一样黄皮肤黑眼睛的「义大利」男人文森佐时，她的做事风格和生活都随之改变。
让我们一起期待新作吧。
「图：NATE PHOTES」
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