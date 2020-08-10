韩娱圈最神秘的艺人！加在一起出道70年的SSAK3竟然从没见过他真人

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SSAK3虽然是刚刚出道的企划团体，但成员刘在锡、李孝利和Rain哪位不是韩娱圈响当当的人物，个人出道均超过20年，出道总年限超过70年的3人竟然还有没见过的艺人。

日前播出的《闲著干嘛呢》中，刘在锡、李孝利和Rain三人一边喝著咖啡一边闲聊，享受著节目录制前的闲暇时光。 看到咖啡品牌的李孝利说道：「这是元斌代言的品牌吧。 」刘在锡表示：「我到现在都没见过元斌真人。 」没想到他的一句话引起了其他两人的共鸣，原来在娱乐圈摸爬滚打了这么多年的3人谁都没见过元斌本人。



不过说来也不奇怪，毕竟元斌在韩娱圈就是个神秘的存在，上一部作品还是10年前的电影《孤胆特工》。 从2010年之后，除了某咖啡广告之外，元斌就过起了半隐退的生活，鲜少在公众场合亮相，以至於偶然现身拍摄广告被拍都能登上热搜榜。



SSAK3的3人加起来出道有70年，竟然都没见过元斌，看来不仅仅是我们普通人，连明星见元斌一面都很难啊，难怪被称为「艺人们的艺人」。 节目之后，不少观众在网路上留言称：「什么，连出道30年的刘在锡都没见过他」、「貌似李孝利在节目里和元斌通过电话」、「哥不在江湖，江湖却一直有哥的传说」等。

「图：《闲著干嘛呢》、《孤胆特工》」

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