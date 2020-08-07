《機醫》新花絮！「羽朱」金俊第一次與製作組見面、讀完台詞之後，他的目光一直停在桌上的...糖果 XD
韓劇 2020年8月7日 星期五12:22 Yuan
《機智醫生生活》在第一季後和第二季前的這段時間，製作組每週四都會公開各種幕後花絮，昨日公開了「羽朱（宇宙）」金俊的試鏡畫面啦！
金俊向申PD自我介紹：「你好，我是6歲的金俊。」申PD：「從大田來的嗎？搭什麼來的？坐火車？」金俊：「搭車來的。」申PD：「和爸爸一起來的嗎？」金俊搖頭，申PD又問：「那是爸爸和媽媽？」金俊再搖頭，原來是...和哥哥、爸爸和媽媽一起來的，回答屬於準確類型啊 XD
申PD問他有沒有準備自由演技：「沒有要展現的嗎？準備的？」金俊：「沒有。」後來製作組準備了第一場登場的台詞給他，練完之後...金俊的目光一直停在桌上，結果是糖果啊（笑）！第二次和製作組見面，金俊已經活潑許多！申PD：「先來一下背過的吧！在忘記之前...」金俊：「可是已經忘記了。」申PD也慢慢地引導他唸出台詞～
這次他也準備了自由演技，主題是哥哥生病了，我們羽朱真的做得很好呢！之後又練習了幾次台詞，一結束金俊就問：「可以走了嗎？」申PD也溫柔問：「想走嗎？怎麼了？不想再跟叔叔玩一會嗎？想去找媽媽了嗎？做得很好哦！小俊～」雖然演技還不純熟，但有著可愛的魅力，也受到許多觀眾的喜愛！
製作組這次的背景音樂還搭配了臉紅思春期的《給你宇宙》，大家趕快去看播出啦！
（圖：tvN、채널 십오야）
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