《机医》新花絮！「羽朱」金俊第一次与制作组见面、读完台词之后，他的目光一直停在桌上的...糖果 XD
韩剧 2020年8月7日 星期五12:22 Yuan
《机智医生生活》在第一季后和第二季前的这段时间，制作组每周四都会公开各种幕后花絮，昨日公开了「羽朱（宇宙）」金俊的试镜画面啦！
金俊向申PD自我介绍：「你好，我是6岁的金俊。」申PD：「从大田来的吗？搭什么来的？坐火车？」金俊：「搭车来的。」申PD：「和爸爸一起来的吗？」金俊摇头，申PD又问：「那是爸爸和妈妈？」金俊再摇头，原来是...和哥哥、爸爸和妈妈一起来的，回答属於准确类型啊 XD
申PD问他有没有准备自由演技：「没有要展现的吗？准备的？」金俊：「没有。」后来制作组准备了第一场登场的台词给他，练完之后...金俊的目光一直停在桌上，结果是糖果啊（笑）！第二次和制作组见面，金俊已经活泼许多！申PD：「先来一下背过的吧！在忘记之前...」金俊：「可是已经忘记了。」申PD也慢慢地引导他念出台词～
这次他也准备了自由演技，主题是哥哥生病了，我们羽朱真的做得很好呢！之后又练习了几次台词，一结束金俊就问：「可以走了吗？」申PD也温柔问：「想走吗？怎么了？不想再跟叔叔玩一会吗？想去找妈妈了吗？做得很好哦！小俊～」虽然演技还不纯熟，但有著可爱的魅力，也受到许多观众的喜爱！
制作组这次的背景音乐还搭配了脸红思春期的《给你宇宙》，大家赶快去看播出啦！
（图：tvN、채널 십오야）
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