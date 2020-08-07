權珉娥：AOA全員都是霸凌旁觀者！點名每個成員，道出最先取關雪炫原因...

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權珉娥自爆再次嘗試自殺被送醫之後，又重新發文指責AOA全員。

8月6日，權珉娥貼出了縫針之後的手腕，並透露這是在和前公司FNC娛樂談完之後，因心理壓力巨大而再次企圖自殺留下的傷疤。IG長文裡她還痛斥FNC和霸凌她長達11年的智珉道歉毫無誠意，全都是在做戲，自己絕不想看到智珉重新回歸娛樂圈。



IG公開後引爆關注，不少網友和權珉娥的粉絲都在關注她的健康，留言鼓勵她，希望她早日走出被霸凌的痛苦。不久之後，權珉娥再次發文，解釋刀疤並非是最近割的，而是差不多一個月前在和FNC方面聯繫之後所做。長文中，她又提到了不少粉絲關注的她為什麼要取消關注AOA其他成員的事情，稱所有成員都知道申智珉霸凌自己的事情。「金某是我曾經很珍惜的朋友，但因為她和申某要好，我不敢靠近她...所有人都知道我因為申某姐姐而痛苦的事情，最後大家攤牌時金某說自己沒什麼想法，怎樣都無所謂，只是討厭那樣的狀況。而在我看來，她們都是霸凌的旁觀者，她們所說的話也讓我傷心。」



權珉娥還指出「另一個金某妹妹」也是隊內霸凌事件的旁觀者，而AOA隊內姓金的成員就是雪炫和澯美。「金某妹妹說要和申智珉姐姐來向我道歉時，當然那也不算是道歉，她問了我一句'不記得還有好的回憶嗎? '...她還小...」。

對於其他成員，權珉娥表示：「雖然徐姐姐真心為我考慮，但她們之中沒有任何一個人站在申智珉姐姐面前維護過我。申朋友倒是問過那個姐姐為什麼什麼都不記得了，明明她都記得，還讓我既然要接受道歉就好好接受。金姓朋友們，尤其是那位好友，在我看來完全就是霸凌旁觀者，所以我是第一個取消關注她的。後來的人則是我想要忘記AOA才取消關注的。」



7月，權珉娥公開爆料申智珉霸凌自己長達10年後又社交網站上取消了對雪炫和澯美的關注，當時還引發了一大波猜測。

「圖：權珉娥IG」

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