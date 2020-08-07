权珉娥：AOA全员都是霸凌旁观者！点名每个成员，道出最先取关雪炫原因...

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权珉娥自爆再次尝试自杀被送医之后，又重新发文指责AOA全员。

8月6日，权珉娥贴出了缝针之后的手腕，并透露这是在和前公司FNC娱乐谈完之后，因心理压力巨大而再次企图自杀留下的伤疤。IG长文里她还痛斥FNC和霸凌她长达11年的智珉道歉毫无诚意，全都是在做戏，自己绝不想看到智珉重新回归娱乐圈。



IG公开后引爆关注，不少网友和权珉娥的粉丝都在关注她的健康，留言鼓励她，希望她早日走出被霸凌的痛苦。不久之后，权珉娥再次发文，解释刀疤并非是最近割的，而是差不多一个月前在和FNC方面联系之后所做。长文中，她又提到了不少粉丝关注的她为什么要取消关注AOA其他成员的事情，称所有成员都知道申智珉霸凌自己的事情。「金某是我曾经很珍惜的朋友，但因为她和申某要好，我不敢靠近她...所有人都知道我因为申某姐姐而痛苦的事情，最后大家摊牌时金某说自己没什么想法，怎样都无所谓，只是讨厌那样的状况。而在我看来，她们都是霸凌的旁观者，她们所说的话也让我伤心。」



权珉娥还指出「另一个金某妹妹」也是队内霸凌事件的旁观者，而AOA队内姓金的成员就是雪炫和澯美。「金某妹妹说要和申智珉姐姐来向我道歉时，当然那也不算是道歉，她问了我一句'不记得还有好的回忆吗? '...她还小...」。

对於其他成员，权珉娥表示：「虽然徐姐姐真心为我考虑，但她们之中没有任何一个人站在申智珉姐姐面前维护过我。申朋友倒是问过那个姐姐为什么什么都不记得了，明明她都记得，还让我既然要接受道歉就好好接受。金姓朋友们，尤其是那位好友，在我看来完全就是霸凌旁观者，所以我是第一个取消关注她的。后来的人则是我想要忘记AOA才取消关注的。」



7月，权珉娥公开爆料申智珉霸凌自己长达10年后又社交网站上取消了对雪炫和澯美的关注，当时还引发了一大波猜测。

「图：权珉娥IG」

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