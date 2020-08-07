权珉娥：AOA全员都是霸凌旁观者！点名每个成员，道出最先取关雪炫原因...

权珉娥：AOA全员都是霸凌旁观者！点名每个成员，道出最先取关雪炫原因...

明星   2020年8月7日   星期五08:15   Rui   2

权珉娥自爆再次尝试自杀被送医之后，又重新发文指责AOA全员。

8月6日，权珉娥贴出了缝针之后的手腕，并透露这是在和前公司FNC娱乐谈完之后，因心理压力巨大而再次企图自杀留下的伤疤。IG长文里她还痛斥FNC和霸凌她长达11年的智珉道歉毫无诚意，全都是在做戏，自己绝不想看到智珉重新回归娱乐圈。

IG公开后引爆关注，不少网友和权珉娥的粉丝都在关注她的健康，留言鼓励她，希望她早日走出被霸凌的痛苦。不久之后，权珉娥再次发文，解释刀疤并非是最近割的，而是差不多一个月前在和FNC方面联系之后所做。长文中，她又提到了不少粉丝关注的她为什么要取消关注AOA其他成员的事情，称所有成员都知道申智珉霸凌自己的事情。「金某是我曾经很珍惜的朋友，但因为她和申某要好，我不敢靠近她...所有人都知道我因为申某姐姐而痛苦的事情，最后大家摊牌时金某说自己没什么想法，怎样都无所谓，只是讨厌那样的状况。而在我看来，她们都是霸凌的旁观者，她们所说的话也让我伤心。」

权珉娥还指出「另一个金某妹妹」也是队内霸凌事件的旁观者，而AOA队内姓金的成员就是雪炫和澯美。「金某妹妹说要和申智珉姐姐来向我道歉时，当然那也不算是道歉，她问了我一句'不记得还有好的回忆吗? '...她还小...」。

对於其他成员，权珉娥表示：「虽然徐姐姐真心为我考虑，但她们之中没有任何一个人站在申智珉姐姐面前维护过我。申朋友倒是问过那个姐姐为什么什么都不记得了，明明她都记得，还让我既然要接受道歉就好好接受。金姓朋友们，尤其是那位好友，在我看来完全就是霸凌旁观者，所以我是第一个取消关注她的。后来的人则是我想要忘记AOA才取消关注的。」

7月，权珉娥公开爆料申智珉霸凌自己长达10年后又社交网站上取消了对雪炫和澯美的关注，当时还引发了一大波猜测。

「图：权珉娥IG」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • Himuke Nara
    直接出書，將整件事詳細寫出來吧！可能可以治好心靈
    1小时前
  • Inori Maki
    這看起來應該是躁鬱症，然後頻繁發作…雖然SNS常常是患者唯一跟人能對話的地方，但也是最容易受刺激的地方，建議患者身邊的人要幫忙避免讓他們接觸刺激源。其實這是可以好起來的。遇到這類患者發作的時候，就安靜聽他們講就好了不要回什麼，因為這個狀態他們無法聽進去，也會有偏激的解讀。 節錄部分躁鬱症介紹給大家稍微了解一下： 『症狀：抑鬱和激情的心境交錯 於［狂躁期］，患者感到或表現出異常開心、有活力、易怒，常會做出不計後果的決定，對睡眠的需求也往往會減少。 於［抑鬱期］，患者會哭泣、缺乏與他人眼神交流、對生命萌生負面看法，也有自殺的可能。』 總之是一種"循環性"精神失調疾病
    1小时前
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 权珉娥：AOA全员都是霸凌旁观者！点名每个成员，道出最先取关雪炫原因...
© 2020 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手