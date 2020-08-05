tvN新綜藝《第六感》預告公開！當劉在錫遇到全昭旻、吳娜拉、Jessi和美珠...他在一旁摀著耳朵 XD
綜藝 2020年8月5日 星期三13:11 Yuan
《Running Man》出身的鄭哲民PD的新節目《第六感（Six Sense）》是在室外展開的推理綜藝，由劉在錫、全昭旻、吳娜拉、Jessi和Lovelyz成員美珠出演。
4日，公開了預告片，真的是首次見面...就混亂成一團啊（笑）！劉在錫：「Don't touch！！」Jessi：「哥你開什麼玩笑。」還加上了網友們的心聲：「預想會超級有趣，哈哈」、「已經開始鬧哄哄」、「別生病哦！劉在錫ㅠㅠㅠ」、「劉在錫真的hold得住嗎」等等。
字幕還打上「真正讓劉在錫耳朵出血的節目」，原因是有...「音量過大」的吳娜拉、「破格終結者」美女演員全昭旻、「火辣鬥士」Jessi、「有點異常的忙內」愛豆美珠，她們一聚在一起就開始狂聊天，還聊到了胸部大小，一旁的劉在錫摀著耳朵還插不上話（？），到底節目能不能順利進行呢？
而《第六感》將在9月3日週四晚上9點首播，大家可以期待一下啦！
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