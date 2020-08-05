防彈少年團賣二手衣！拍廣告時穿過的衣服捐給慈善商店，義賣善款幫窮人

近日有網友透露稱，在慈善商店裡發現了防彈少年團捐來的衣服，細微之處的善心真的好暖~
這名網友留言說：「大發！美麗商店收到了藝人捐贈的衣服，居然有防彈少年團！久違的來做志工，真的大飽眼福。 」
「美麗商店」是一個回收品商店、也是一個慈善團體，主要工作是接受捐贈二手衣並進行販售，將募得的善款捐給社會慈善和公益事業。
這次防彈少年團捐贈的衣服是他們為樂天免稅店拍攝廣告時穿的某名牌西服套裝，看看廣告裡的帥氣模樣：
另一位網友分享說：「據說這不是第一次通過美麗商店賣衣服，一周前有朋友發給我這張照片，說你家孩子們穿過的衣服賣17萬元。 」
其實，今年內7月22日美麗商店的官方Twitter就曾PO出與樂天免稅店合作的消息，據稱當時收到了明星們拍廣告時穿戴過的服裝和首飾等共計1800餘件，照片裡的正是防彈少年團為樂天免稅店拍廣告時穿過的衣服哦！
因為擔心人潮聚集，所以PO主們都沒有公開具體是哪個分店收到了防彈少年團的衣服，不過已經有不少網友在碰運氣逛店時真的見到，於是立即買下XD目前RM、SUGA和Jimin的西服已找到新主人：
既實現了資源再分配、又募得了善款，防彈少年團這次的做法也真的很棒！
（圖源：樂天免稅店，Twitter@beautifulstore、JELLYCOK、RM_COMMITTEE等）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究