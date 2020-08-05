tvN新综艺《第六感》预告公开！当刘在锡遇到全昭旻、吴娜拉、Jessi和美珠...他在一旁捂著耳朵 XD
综艺 2020年8月5日 星期三13:11 Yuan
《Running Man》出身的郑哲民PD的新节目《第六感（Six Sense）》是在室外展开的推理综艺，由刘在锡、全昭旻、吴娜拉、Jessi和Lovelyz成员美珠出演。
4日，公开了预告片，真的是首次见面...就混乱成一团啊（笑）！刘在锡：「Don't touch！！」Jessi：「哥你开什么玩笑。」还加上了网友们的心声：「预想会超级有趣，哈哈」、「已经开始闹哄哄」、「别生病哦！刘在锡ㅠㅠㅠ」、「刘在锡真的hold得住吗」等等。
字幕还打上「真正让刘在锡耳朵出血的节目」，原因是有...「音量过大」的吴娜拉、「破格终结者」美女演员全昭旻、「火辣斗士」Jessi、「有点异常的忙内」爱豆美珠，她们一聚在一起就开始狂聊天，还聊到了胸部大小，一旁的刘在锡捂著耳朵还插不上话（？），到底节目能不能顺利进行呢？
而《第六感》将在9月3日周四晚上9点首播，大家可以期待一下啦！
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻