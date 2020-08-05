BTS防彈少年團新歌發行在即 各種預告、兩版 MV、三場節目填滿廿天！
KPOP 2020年8月5日 星期三13:14 施乃琪
防彈少年團即將在月底推出的久違的英語單曲，為了這首新歌，他們也安排了一連串活動，ARMY 快來記下重要的日子吧！
Big Hit Entertainment 今天（5 日）公開了防彈少年團從 11 日開始到正式發行新單曲〈Dynamite〉前的行程，除了基本的預告照、MV 預告片外，他們也將於 21 日中午 12 點半（韓國時間）舉行發片前的倒數 YouTube 直播，緊接著正式發行完整 MV 及音源。
在 21 日當晚，防彈少年團一在 NAVER V LIVE 上再開一場直播，翌日則會開始當是美國 MTV、NBC 頻道的《MTV Frest Out Live》和《TODAY》（今日秀），還會在 25 日加碼公開另一版 MV，並於月底登上《MTV Video Music Awards》首度公開表演新歌。
特別的是，防彈少年團憑著 "ON" 在今年的《MTV Video Music Awards》中入圍了「最佳韓流音樂」、「最佳流行樂」和「最佳編舞」三個獎項，31 日當天除了擔任表演嘉賓外，也有機會成為獲獎者！
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）
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