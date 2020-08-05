強強聯手！安普賢有望接演復仇新戲《Nemesis》與韓素希合作
韓劇 2020年8月5日 星期三11:00 MiJimin
《梨泰院Class》安普賢和《夫妻的世界》韓素希聯手，小編覺得很可以啊～！！！（就這樣配對成功吧）
最新消息，熱門韓劇《梨泰院Class》的安普賢有望主演 Netflix 的新劇《Nemesis》，與《夫妻的世界》韓素希和電影《魔女》朴喜洵合作。（三位都演過很壞的角色啊！演技都很棒…TAT）
《Nemesis》講述接受組織命令成為警察的女臥底和需要逮捕那個女人的資深男警察陷入愛情的故事。
＊Nemesis，意思：希臘神話中的復仇女神－涅墨西斯。
目前韓素希（臥底）和朴喜洵（組織老大）都已確定接演，安普賢若確定接演，將會在劇中飾演曾是柔道國家代表選手，但因意外而跌入人生低谷，為了報仇而成為刑警的「全弼道」一角，長得帥且身材壯碩。
本劇將由《武法律師》、《人間課堂》（人性課外課）的金鎮民導演和金大海編劇合作，預計本月進行台詞排練，下個月投入拍攝。
（圖：官方/個人IG）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞