敲碗超久终於来啦！AKMU秀贤出道以来经典之作Reaction，全程两只手根本不够遮～
明星 2020年8月5日 星期三10:19 HARU
粉丝留言数最多的主题，秀贤终於拍了，YA～
乐童音乐家中的李秀贤，自从2017年5月开创个人YouTube频道后，目前累积追踪人数已高达146万，这次特地选择粉丝敲碗超久的主题，来拍摄自己看那些经典画面的Reaction啦！
首先就是看当年第一次演戏的画面，2017年和权玄彬一起演出的《非正规职偶像》，一看到自己跳舞的秀贤就忍不住笑了出来，还全程紧握拳头不敢直视，一度尴尬到暂停播放XD
接著是出道前参加的《K-pop Star 2》，当年还跟哥哥李灿赫、方艺潭一起组合演出，彷佛就想昨日的过往，每一幕都很怀念，还大方坦承三个人都很期待未来可以再一起唱歌，组成成人版的악하추～
还有传闻中跟哥哥吵架从来没有输过的画面，秀贤更是从头笑到尾，表示跟哥哥相处了22年怎么不会吵架，就连HENRY跟自己吵架也都直接投降认输！
最后是第一集的《Begin Again Korea》，边看还边展现了美妙的歌声，不过她也爆料好好的情歌对唱，中间不是有人忘词就是笑场，而且最后还直接悲剧收场，让她印象非常深刻。
虽然结尾秀贤也预告自己将休息一阵子，准备一个新的企划来拍出更好的影片，请大家等待她一个月后华丽的回归吧！
(图：YouTube@Leesuhyun)
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