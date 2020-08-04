任瑟雍出交通事故！雨夜撞死亂過馬路的行人
明星 2020年8月4日 星期二16:21 Sani
今日據韓媒報導，2AM出身歌手兼演員任瑟雍雨夜駕車時發生事故，所屬社Jellyfish表示：「正在確認具體事實經過」。
據報導，任瑟雍在本月1日深夜雨中於首爾某處駕車時撞到了亂穿馬路的A某，導致A某死亡。
事故發生後任瑟雍立即接受了警方調查，之後返回家中。警方人士表示：「目前正在對本事件進行調查。 」
對此，任瑟雍所屬社Jellyfish表示：「正在確認具體事實經過，一旦掌握準確資訊就將發表聲明。 」
任瑟雍2008年作為JYP娛樂公司男團2AM出道，發行了《這首歌》、《死也不能放開你》等多首人氣歌曲，也積極出演電視劇、綜藝節目等，作為SOLO 歌手也十分活躍，還和IU、Red Velvet Joy等推出過合唱歌曲，今年5月更與女團Lovelyz成員Kei合唱了新歌《女性朋友》，展現出獨特音色。
網友紛紛表示雨夜亂過馬路的行為十分不妥，猜測當時駕車的任瑟雍應該受到了很大的心理傷害......
（圖源：Jellyfish，IG@lsod.d）
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