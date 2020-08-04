任瑟雍出交通事故！雨夜撞死乱过马路的行人

任瑟雍出交通事故！雨夜撞死乱过马路的行人

明星   2020年8月4日   星期二16:21   Sani   26

今日据韩媒报导，2AM出身歌手兼演员任瑟雍雨夜驾车时发生事故，所属社Jellyfish表示：「正在确认具体事实经过」。

据报导，任瑟雍在本月1日深夜雨中於首尔某处驾车时撞到了乱穿马路的A某，导致A某死亡。

事故发生后任瑟雍立即接受了警方调查，之后返回家中。警方人士表示：「目前正在对本事件进行调查。 」

对此，任瑟雍所属社Jellyfish表示：「正在确认具体事实经过，一旦掌握准确资讯就将发表声明。 」

任瑟雍2008年作为JYP娱乐公司男团2AM出道，发行了《这首歌》、《死也不能放开你》等多首人气歌曲，也积极出演电视剧、综艺节目等，作为SOLO 歌手也十分活跃，还和IU、Red Velvet Joy等推出过合唱歌曲，今年5月更与女团Lovelyz成员Kei合唱了新歌《女性朋友》，展现出独特音色。

网友纷纷表示雨夜乱过马路的行为十分不妥，猜测当时驾车的任瑟雍应该受到了很大的心理伤害......

（图源：Jellyfish，IG@lsod.d）

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留言/评论
  • 羅 小韻
    亂過馬路害死司機
    1小时前
  • Yanyan Chung
    一定好大心理陰影😭
    39分前
  • Fungyeimui Fung
    只要他不逃脱，有担当负责，那粉丝也会继续支持
    1小时前
  • Money Yee Yap
    2AM即将合体😞
    1小时前
  • 陳洪玉
    雖然很不幸但希望韓國的法律會有正確判決！不知道韓國是不是也有行人帝王條款？！
    25分前
→更多留言...(21)
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